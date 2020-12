Il parolario del 2020

Leggi su panorama

(Di giovedì 31 dicembre 2020) I luoghi comuni, gli slogan stucchevoli, i termini che invece peseranno come pietre. Tra follie comunicative, miserie politiche e furbizie collettive ecco l'anno che, anche volendo, non dimenticheremo in 22 tragicomiche espressioni. Il, il più tragico bisestile dell'ultimo secolo, sarà ricordato come l'anno della pandemia, della nascita del movimento Black Lives Matter, delle morti di Diego Armando Maradona e di Paolo Rossi. Difficile che ilche lo riassume possa essere molto spensierato. Anche perché, alle tragedie vere, si aggiunge quella artificiale del politicamente corretto, nemico del buon senso. Ecco la nostra scelta. Anziani Non è un Paese per… vecchi è troppo dispregiativo. Come ha scritto Ferdinando Camon in A ottant'anni se non muori t'ammazzano, nelle terapie intensive i medici sono indotti a scegliere morti più accettabili ...