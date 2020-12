Il Paradiso delle signore, anticipazioni 4-8 gennaio: un ritrovamento sconvolgente (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Paradiso delle signore riparte dopo la pausa natalizia e lo fa con colpi di scena incredibili. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 4 all’8 gennaio, rivelano che Rocco ritroverà la famosa lettera che Salvatore aveva scritto per Gabriella. In seguito, la troveranno anche l’Amato e la sua ex, la quale vorrà un confronto con lui. Nel frattempo, Adelaide mal sopporterà la convivenza forzata tra Vittorio e Beatrice mentre Umberto deciderà di fare il doppio gioco con Arturo Bergamini. Intanto, Rocco scoprirà che Irene dorme in magazzino da quando ha litigato con il padre, ma giurerà di non dire nulla a nessuno. Infine, Vittorio offrirà un lavoro a Beatrice e Marcello avrà nuovamente a che fare con Mantovano. Il Paradiso delle signore, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilriparte dopo la pausa natalizia e lo fa con colpi di scena incredibili. Lerelative alle puntate in onda dal 4 all’8, rivelano che Rocco ritroverà la famosa lettera che Salvatore aveva scritto per Gabriella. In seguito, la troveranno anche l’Amato e la sua ex, la quale vorrà un confronto con lui. Nel frattempo, Adelaide mal sopporterà la convivenza forzata tra Vittorio e Beatrice mentre Umberto deciderà di fare il doppio gioco con Arturo Bergamini. Intanto, Rocco scoprirà che Irene dorme in magazzino da quando ha litigato con il padre, ma giurerà di non dire nulla a nessuno. Infine, Vittorio offrirà un lavoro a Beatrice e Marcello avrà nuovamente a che fare con Mantovano. Il, ...

