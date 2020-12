Il Papa colpito da dolorosa sciatalgia: ansia tra i fedeli. Non celebrerà la Messa di Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Papa colpito da sciatalgia: salta il Te Deum e, nella Messa di domani alle 10, il Pontefice terrà solo Angelus. Lo rende noto il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Una notizia rilanciata dall’Adnkronos che spiega: «A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina. Previste presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana, non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco». Il Papa colpito da sciatalgia: preoccupazione tra i fedeli Una notizia che getta nello sconforto i fedeli e che rilancia l’allarme sulla salute del Pontefice. Un allarme che ultimamente avrebbe giustificato anche i rumors e le indiscrezioni, mai appurate o concretizzate finora, di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilda: salta il Te Deum e, nelladi domani alle 10, il Pontefice terrà solo Angelus. Lo rende noto il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Una notizia rilanciata dall’Adnkronos che spiega: «A causa di unale celebrazioni di questa sera e di domani mattina. Previste presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana, non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco». Ilda: preoccupazione tra iUna notizia che getta nello sconforto ie che rilancia l’allarme sulla salute del Pontefice. Un allarme che ultimamente avrebbe giustificato anche i rumors e le indiscrezioni, mai appurate o concretizzate finora, di ...

