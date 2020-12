Il nostro film del 2020, l’anno che ha cambiato la storia di Bergamo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un anno fa, di questi tempi, i bergamaschi celebravano come sempre le festività natalizie. Cene in famiglia, uscite tra amici, sciate in montagna. Frammenti di normalità che a distanza di dodici mesi sembrano lontani anni luce. Il film del 2020 realizzato con i filmati pubblicati sui nostri canali social, parte da lì ma ha poi come protagonista quel Covid 19 che all’improvviso è entrato nelle nostre vite. Nel giro di poche ore. Era il 19 febbraio quando Bergamo si ritrovava sui giornali di tutta Europa grazie all’Atalanta che vinceva 4-1 contro gli spagnoli del Valencia negli ottavi di finale di Champions, mettendo una serie ipoteca sul passaggio del turno. Quasi 50mila tifosi raggiunsero Milano per incitare gli uomini di Gasperini verso l’impresa. Cori, suoni e sorrisi all’uscita da San Siro, che però solo cinque ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un anno fa, di questi tempi, i bergamaschi celebravano come sempre le festività natalizie. Cene in famiglia, uscite tra amici, sciate in montagna. Frammenti di normalità che a distanza di dodici mesi sembrano lontani anni luce. Ildelrealizzato con iati pubblicati sui nostri canali social, parte da lì ma ha poi come protagonista quel Covid 19 che all’improvviso è entrato nelle nostre vite. Nel giro di poche ore. Era il 19 febbraio quandosi ritrovava sui giornali di tutta Europa grazie all’Atalanta che vinceva 4-1 contro gli spagnoli del Valencia negli ottavi di finale di Champions, mettendo una serie ipoteca sul passaggio del turno. Quasi 50mila tifosi raggiunsero Milano per incitare gli uomini di Gasperini verso l’impresa. Cori, suoni e sorrisi all’uscita da San Siro, che però solo cinque ...

