Il Meteo in Italia del 31 dicembre, la tregua di San Silvestro prima del freddo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il maltempo concede una tregua, prima dell’arrivo del grande freddo, in questo giovedì 31 dicembre 2020, allerta Meteo di livello giallo per Emilia Romagna, Umbria, Campania, Basilicata e Calabria, ampie schiarite e temperature stabili sul resto dell’Italia. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 30 dicembre, e valido per tutta la giornata di oggi, 31 dicembre, è attiva un’allerta Meteo di livello giallo, per moderato rischio idrogeologico, su Emilia Romagna, Umbria, , Campania, Basilicata e Calabria. Il resto della cartina dell’Italia è verde e pertanto non si segnalano allerta ... Leggi su ck12 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il maltempo concede unadell’arrivo del grande, in questo giovedì 312020, allertadi livello giallo per Emilia Romagna, Umbria, Campania, Basilicata e Calabria, ampie schiarite e temperature stabili sul resto dell’. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 30, e valido per tutta la giornata di oggi, 31, è attiva un’allertadi livello giallo, per moderato rischio idrogeologico, su Emilia Romagna, Umbria, , Campania, Basilicata e Calabria. Il resto della cartina dell’è verde e pertanto non si segnalano allerta ...

Il 2020 entrerà nella storia per la pandemia, le chiusure e la vita quotidiana completamente stravolta. Per molti questo "annus horribilis" è anche quello che ha portato ...

Viaggio all’indietro nel tempo La storia del lanificio Hirsch

Fondato nel 1885 dava da lavorare a centinaia di donne tra Ferrara e provincia Ilturco domani fa il punto delle ricerche: raccolte numerose foto e testimonianze ...

