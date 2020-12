Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, orario e storia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sergio Mattarella parlerà agli Italiani nel consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, in un anno tra i più difficili dal Dopoguerra a oggi. Leggi su comingsoon (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sergio Mattarella parlerà agli Italiani nel consuetodidel, in untra i più difficili dal Dopoguerra a oggi.

marcotravaglio : BUON NATALE E BUONA LIBERAZIONE! Il messaggio di fine anno: 'Mai avremmo potuto immaginare, un anno fa, ciò che è a… - ItaliaRai : ?? Messaggio di fine anno del Presidente Mattarella ?? 31 dicembre in Africa e America: 1 gennaio in Asia e Australi… - user_tv : Il messaggio di fine anno del primo cittadino. - clubnapolimeta : Cari soci??, ci siamo, è arrivato il momento di lasciarci alle spalle?? questo maledetto anno........ Non sarà possib… - carlodemichele : Feste 'appulane' feste a puttane. Però stasera mi consolo: dalle 20:30 alla mezzanotte metto in repeat il mio mes… -