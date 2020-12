Il film su Gascoigne: «I 90 minuti erano la mia salvezza, lì nessun poteva toccarmi» (Di giovedì 31 dicembre 2020) È incredibile come il documentario “Gascoigne” di Jane Preston sia stato tradotto dopo cinque anni in Italia e si possa vedere solo ora – da poco prima di Natale – su Amazon Prime. Niente da dire: come dimostra il caso di Maradona del regista Asif Kapadia, gli inglesi hanno un talento particolare nel redigere questi spaccati biografici ed il tutto acquista una sua narrazione soprattutto per le voci fuori campo di testimoni come Gary Lineker, Wayne Rooney e di Mourinho. Paul John Gascoigne nasce in un sobborgo di Gateshead nel maggio del 1967 con una situazione familiare particolare, ma il sogno del bambino che gioca in strada con una pallina da tennis è giocare nel Newcastle United ed il padre a 7 anni gli compra il primo pallone di cuoio. Prima di approdare al club per cui tifava il primo trauma: mentre dodicenne accompagnava un bambino più piccolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 31 dicembre 2020) È incredibile come il documentario “” di Jane Preston sia stato tradotto dopo cinque anni in Italia e si possa vedere solo ora – da poco prima di Natale – su Amazon Prime. Niente da dire: come dimostra il caso di Maradona del regista Asif Kapadia, gli inglesi hanno un talento particolare nel redigere questi spaccati biografici ed il tutto acquista una sua narrazione soprattutto per le voci fuori campo di testimoni come Gary Lineker, Wayne Rooney e di Mourinho. Paul Johnnasce in un sobborgo di Gateshead nel maggio del 1967 con una situazione familiare particolare, ma il sogno del bambino che gioca in strada con una pallina da tennis è giocare nel Newcastle United ed il padre a 7 anni gli compra il primo pallone di cuoio. Prima di approdare al club per cui tifava il primo trauma: mentre dodicenne accompagnava un bambino più piccolo ...

