Il Covid la fa da padrone nelle 20 notizie più lette dell’anno: ecco l’elenco (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nessuna sorpresa: nell’elenco delle 20 notizie più lette dell’anno, il Covid è protagonista in ben 18 occasioni. L’articolo più letto di questo drammatico 2020 riguarda il lavoro di squadra che ha visto impegnate cinque aziende bergamasche nella produzione della BergaMask, una maschera permanente con filtri monouso: 387.043 visualizzazioni di pagina e 318.921 accessi. Al secondo posto la lettera di Cristina Pellicioli, una donna che piange la morte del fratello Paolo, di Alzano Lombardo, deceduto a 56 anni per colpa del virus. Gli dedica un saluto e uno sfogo così vero e sentito da stringere il cuore. Completano il podio le osservazioni del dottor Andrea D’Alessio – responsabile dell’Unità Operativa di Medicina Interna e Oncologia del Policlinico San Marco di Zingonia – dalla ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nessuna sorpresa: neldelle 20più, ilè protagonista in ben 18 occasioni. L’articolo più letto di questo drammatico 2020 riguarda il lavoro di squadra che ha visto impegnate cinque aziende bergamasche nella produzione della BergaMask, una maschera permanente con filtri monouso: 387.043 visualizzazioni di pagina e 318.921 accessi. Al secondo posto lara di Cristina Pellicioli, una donna che piange la morte del fratello Paolo, di Alzano Lombardo, deceduto a 56 anni per colpa del virus. Gli dedica un saluto e uno sfogo così vero e sentito da stringere il cuore. Completano il podio le osservazioni del dottor Andrea D’Alessio – responsabile dell’Unità Operativa di Medicina Interna e Oncologia del Policlinico San Marco di Zingonia – dalla ...

Valenti20981072 : RT @romatoday: Dopo la morte del padrone per Covid, Nina e Rocky trovano una nuova casa insieme - JelenaSoskic73 : #buonanotizia: Dopo la morte del padrone per Covid, Nina e Rocky trovano una nuova casa insieme - @romatoday - Melaion : Chi ha paura della morte, non può essere se stesso. Siamo condizionati sin dall'infanzia ad avere una paura anticip… - CasilinaNews : Castelli Romani, la favola di Natale di Nina e Rocky: i cagnolini hanno trovato casa dopo la morte per covid-19 del… - Lorella_Stagno : Ora non si inizi a far passare le eventuali morti post vaccino come morti con patologie pregresse. Un pò come le mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid padrone Dopo la morte del padrone per Covid, Nina e Rocky trovano una nuova casa insieme RomaToday Il sindaco-medico di base: «Non mi inietterei il vaccino, troppe poche persone testate»

SANTA LUCIA DI PIAVE - «I medici ospedalieri dipendenti da un'azienda sanitaria che si fanno vaccinare sotto gli occhi del loro "padrone" politico e attorniati da ...

Covid, Capodanno a Roma: cene da asporto e concerti in streaming

Per l'ultimo dell'anno all’insegna del Covid, con il coprifuoco alle 22, il Comune di Roma offre una vasta gamma di pietanze da asporto ed eventi in streaming: musica, arte contemporanea, cinema e let ...

SANTA LUCIA DI PIAVE - «I medici ospedalieri dipendenti da un'azienda sanitaria che si fanno vaccinare sotto gli occhi del loro "padrone" politico e attorniati da ...Per l'ultimo dell'anno all’insegna del Covid, con il coprifuoco alle 22, il Comune di Roma offre una vasta gamma di pietanze da asporto ed eventi in streaming: musica, arte contemporanea, cinema e let ...