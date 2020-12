Il concerto di Capodanno della Scuola di Musica di Fiesole c’è, ma in streaming (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dal 1983 era un appuntamento fisso della mattina del 1° al Teatro del Maggio; quest'anno è registrato al Teatro Studio di Scandicci e si ascolta gratis sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della Scuola. Leggi su firenzepost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dal 1983 era un appuntamento fissomattina del 1° al Teatro del Maggio; quest'anno è registrato al Teatro Studio di Scandicci e si ascolta gratis sulla pagina Facebook e sul canale Youtube

