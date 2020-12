Il Colle punta sui vaccini e assolve Conte Stoccatina a Renzi

Leggi su panorama

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il discorso di fine anno del Capo dello Stato è tutto centrato sulla pandemia: il passato ed il futuro. Nell'interpretazione del Quirinale il Covid-19 è stato uno spartiacque per il mondo, per l'Europa, per il Paese, per ogni individuo. C'è un prima ed un dopo. La pandemia ha determinato conseguenze socio-economiche pesanti, e le prime parole sul dopo di Mattarella sono per le imprese, i lavoratori, i giovani, la preoccupazione per la disoccupazione ed il calo demografico. C'è poi il richiamo alle due variabili esterne, i passi in avanti dell'Unione europea sul piano dell'integrazione economica e l'alleanza internazionale tra Stato, mercato e reti di ricerca che ha prodotto un vaccino in tempi ridottissimi. Ed è proprio sul vaccino che il Capo dello Stato sgombra il campo da ogni ambiguità, la profilassi è "un dovere" per ogni italiano e lo stesso presidente si vaccinerà non appena ...