Il cielo torna azzurro nel 2021 | la Nazionale di Mancini tra Europeo e Nations League

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Un 2020 amaro per il mondo intero, non per gli azzurri di. Si chiude un anno orribile per tutti, con il coronavirus che ha sconvolto le nostre vite e, nel microcosmo del calcio, introdotto temi come i protocolli, i freddi regolamenti, i distanziamenti, gli stadi senza tifosi, le partite rinviate, quelle cancellate, i format rivoluzionati e tante altre brutte cose alle quali ci ha costretto la pandemia. Per la, però, è stato un anno positivo e ilnon può che essere quello della “speranza”. La speranza di uscire fuori da questo periodo nero per l’umanità, quella di farlo anche in campo: dopo il tonfo di novembre 2017 con la mancata partecipazione ai Mondiali, gli azzurri dati in mano a Robertohanno iniziato un lento ma graduale processo di risalita, che sarebbe dovuto culminare in una ...