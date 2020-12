Il Capodanno in casa delle star

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Una fine d’anno che difficilmente dimenticheremo: per il Capodanno 2020, vince la formula mini festa tra le mura di casa, in poche persone, nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dalla pandemia. Anche le star stanno vivendo per questo tipo di party e, in queste ultime ore dell’anno, sui social aumentano i post dedicati ai festeggiamenti nel segno dell’intimità.

a_padellaro : A #Capodanno, accendere una candela sul davanzale di ogni casa allo scoccare della mezzanotte del #31dicembre sareb… - RaiNews : #Capodanno2021 Quest'anno agli abitanti di Sydney è stato chiesto di rimanere a casa e di guardare i fuochi d'artif… - Agenzia_Ansa : #Da domani Italia torna rossa, #Capodanno sarà in casa. Aumentano i controlli. Anche sul web, anti-veglioni clandes… - ienablinski : RT @CBugliano: ??CAPODANNO: OBBLIGATORIO TENERE I CANI CHIUSI IN CASA E CON LA MUSERUOLA I proprietari dei cani che verranno meno a quest’o… - CiricaBiagio : @repubblica Al primo che entra a casa mia questo l'ultimo Capodanno che si fa -

(di Giampietro Comolli) Fine anno all’insegna delle tipicità locali, sobrietà e convenienza, cercando di rinunciare il meno possibile. Qualche regalo in meno gioco forza, un dono più a buon mercato e ...Capodanno home made anche per i vip. Da Cindy Crawford in cerca di consigli per animare la serata a Chiara Ferragni che già prevede come arriverà al countdown di mezzanotte ...