Il brindisi è un’usanza davvero famosissima | qual è la sua origine?

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Che si tratti di un matrimonio, di una festività o di un semplice momento di condivisione, (fonte pixabey) Sono svariate le usanze e le tradizioni di ogni Paese, più o meno celebri e comuni, uguali o con alcune differenze sostanziali; eppure, ilè sicuramente un gesto famosissimo, a cui ognuno di noi una volta nella vita si è ritrovato a partecipare. Siamo ormai agli sgoccioli e, seppur in modo diverso da come siamo abituati, presto ci ritroveremo a salutare il 2020 e ad accogliere il nuovo anno. In una versione più ristretta e intima, ci ritroveremo a festeggiare l’inizio dicosa di nuovo e lasceremo alle spalle i giorni passati. Con un, come da tradizione, allo scoccare della mezzanotte: ma da dove nasce questa usanza,è la suae il suo ...