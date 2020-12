Il 2021 anno di Dante, ma anche del centenario della fondazione del Pci e del Partito fascista (Di giovedì 31 dicembre 2020) I settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, i 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, i 200 anni dalla nascita di Fedor Dostoevskij e di Charles Baudelaire, i 100 anni dalla fondazione del Partito comunista d’Italia, del Partito comunista cinese e del Partito nazionale fascista: il 2021 sarà un anno carico di anniversari storici, di ricorrenze significative e di compleanni famosi. La scissione di Livorno Il 21 gennaio di 100 anni, nel 1921, si consumò al congresso socialista la scissione di Livorno, con la nascita del Partito Comunista d’Italia, che annoverò tra i suoi fondatori Antonio Gramsci, Amadeo Bordiga e Umberto Terracini. Il bicentenario della morte di Napoleone Il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 31 dicembre 2020) I settecento anni dalla morte diAlighieri, i 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, i 200 anni dalla nascita di Fedor Dostoevskij e di Charles Baudelaire, i 100 anni dalladelcomunista d’Italia, delcomunista cinese e delnazionale: ilsarà uncarico di anniversari storici, di ricorrenze significative e di compleanni famosi. La scissione di Livorno Il 21 gennaio di 100 anni, nel 1921, si consumò al congresso socialista la scissione di Livorno, con la nascita delComunista d’Italia, cheverò tra i suoi fondatori Antonio Gramsci, Amadeo Bordiga e Umberto Terracini. Il bimorte di Napoleone Il ...

matteosalvinimi : Mamma mia che anno terribile, la speranza (anzi la certezza) è che il 2021 sarà un anno migliore per molti, anzi pe… - emergency_ong : Al termine di questo anno così complicato e difficile, ecco il nostro augurio per il 2021. - fattoquotidiano : - GiusPecoraro : RT @Monicanpl: E ora, 2021, mettiamoci al lavoro con tante belle novità! Buon anno a tutti. - eliteUnitedSNZ_ : RT @Amaddiallo79: Che 2021 sia l’anno buono per tutti noi?????? may 2021 be a good year for all of us?????? -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 anno Oroscopo 2021, ecco come sarà il nuovo anno secondo l’astrologo Vinc Laga IVG.it Vergine Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno della Vergine (23 agosto-23 settembre) nell'oroscopo del 2021 oggi in edicola con Il Messaggero. Caro ...

Cancro Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno del Cancro (23 giugno-22 luglio) nell'oroscopo del 2021 oggi in edicola con Il Messaggero. Caro ...

Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno della Vergine (23 agosto-23 settembre) nell'oroscopo del 2021 oggi in edicola con Il Messaggero. Caro ...Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno del Cancro (23 giugno-22 luglio) nell'oroscopo del 2021 oggi in edicola con Il Messaggero. Caro ...