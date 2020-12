Il 2020 si chiude con 1,8 milioni di morti, quasi 4 mila in un giorno negli Usa (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il mondo entra nel 2021 piangendo 1,8 milioni di morti per il Covid-19, ma con la speranza che la corsa al vaccino possa mettere fine alla pandemia nei prossimi mesi. Secondo le ultime cifre rese note dalla Jonhs Hopkins University, gli Usa restano il primo Paese per il numero di vittime - oltre 341mila - seguiti dal Brasile e dall’India. Il totale dei contagi nel mondo è di oltre 82 milioni. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, ha affermato oggi che “i vaccini offrono una grande speranza per invertire la tendenza della pandemia”, ma c’è bisogno “urgentemente di poco più di 4 miliardi di dollari USA per acquistarne per i paesi a reddito medio-basso” e “questa è la sfida che dobbiamo raccogliere nel nuovo anno”. Nel frattempo il virus continua a correre. Gli Stati ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il mondo entra nel 2021 piangendo 1,8diper il Covid-19, ma con la speranza che la corsa al vaccino possa mettere fine alla pandemia nei prossimi mesi. Secondo le ultime cifre rese note dalla Jonhs Hopkins University, gli Usa restano il primo Paese per il numero di vittime - oltre 341- seguiti dal Brasile e dall’India. Il totale dei contagi nel mondo è di oltre 82. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, ha affermato oggi che “i vaccini offrono una grande speranza per invertire la tendenza della pandemia”, ma c’è bisogno “urgentemente di poco più di 4 miliardi di dollari USA per acquistarne per i paesi a reddito medio-basso” e “questa è la sfida che dobbiamo raccogliere nel nuovo anno”. Nel frattempo il virus continua a correre. Gli Stati ...

Si chiude così ufficialmente un altro anno, fatto di delusioni ma anche gioie intense. Un anno difficile per tutti, vista la situazione attuale. Ma se il 2020 avesse una voce, rivolgendosi al Milan ...

Chiusura di bar, ristoranti e discoteche, coprifuoco, e in molti casi niente spettacoli di fuochi d’artificio o musica dal vivo. Un Capodanno diverso, all’ombra del coronavirus, in particolare in Euro ...

