Il 2020 italiano in 12 mesi: gli avvenimenti più importanti dell'ultimo anno. FOTO (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'anno che volge al termine è stato quasi interamente dominato dalla pandemia di Covid: dai primi casi di fine gennaio allo Spallanzani fino all'arrivo del vaccino. E in mezzo, l'agghiacciante immagine dei camion militari che trasportano le bare a Bergamo, l'ottimismo condensato negli striscioni con scritto "Andrà tutto bene". Ma non solo coronavirus, anche l'omicidio di Willy e l'arresto di Zaki. E ancora, la liberazione di Silvia Romano e alcuni importanti addii, come quelli a Ennio Morricone e Gigi Proietti Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'che volge al termine è stato quasi interamente dominato dalla pandemia di Covid: dai primi casi di fine gennaio allo Spallanzani fino all'arrivo del vaccino. E in mezzo, l'agghiacciante immagine dei camion militari che trasportano le bare a Bergamo, l'ottimismo condensato negli striscioni con scritto "Andrà tutto bene". Ma non solo coronavirus, anche l'omicidio di Willy e l'arresto di Zaki. E ancora, la liberazione di Silvia Romano e alcuniaddii, come quelli a Ennio Morricone e Gigi Proietti

