I sindaci di Andria e Barletta ricevono editore | direttore e giornalisti de La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : sindaci Andria

AndriaLive

ANDRIA - Non vuole sanare la sua posizione debitoria nei confronti del Comune di Andria e per ribadirlo nuovamente ha puntato un’arma contro il dipendente comunale e lo ha minacciato. Un gravissimo ep ...SASSARI. Chi si aspettava qualche strascico della rottura pre natalizia in maggioranza è rimasto deluso. Il gruppo di Sardegna Civica ha infatti votato convintamente a favore. Con ...