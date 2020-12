I giochi dell'anno: Animal Crossing New Horizons (Di giovedì 31 dicembre 2020) Questo 2020 è stato particolarmente ricco dal punto di vista videoludico. Alcuni titoli sono stati colmi di enigmi, di storie emozionanti o di decisioni da prendere; altri, invece, mi hanno permesso semplicemente di rivalutare l'importanza della semplicità. Tra mondi fantasy e realtà post-apocalittiche, ho anche trascorso diverse ore su un'isola deserta dai colori cristallini. Ebbene, in questi mesi così travagliati e provati dalla pandemia, Animal Crossing: New Horizons ha giocato un ruolo fondamentale. Credo sia tra i migliori giochi di quest'anno perché, inconsapevolmente, ha preso per mano chiunque avesse bisogno di una fuga virtuale da una realtà quasi claustrofobica. Poco importa che possa sembrare un gioco infantile, perché è capace di far riscoprire ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 31 dicembre 2020) Questo 2020 è stato particolarmente ricco dal punto di vista videoludico. Alcuni titoli sono stati colmi di enigmi, di storie emozionanti o di decisioni da prendere; altri, invece, mi hpermesso semplicemente di rivalutare l'importanzaa semplicità. Tra mondi fantasy e realtà post-apocalittiche, ho anche trascorso diverse ore su un'isola deserta dai colori cristallini. Ebbene, in questi mesi così travagliati e provati dalla pandemia,: Newha giocato un ruolo fondamentale. Credo sia tra i miglioridi quest'perché, inconsapevolmente, ha preso per mano chiunque avesse bisogno di una fuga virtuale da una realtà quasi claustrofobica. Poco importa che possa sembrare un gioco infantile, perché è capace di far riscoprire ...

I giochi dell'anno: Animal Crossing New Horizons

Questo 2020 è stato particolarmente ricco dal punto di vista videoludico. Alcuni titoli sono stati colmi di enigmi, di storie emozionanti o di decisioni da prendere; altri, invece, mi hanno permesso s ...

Questo 2020 è stato particolarmente ricco dal punto di vista videoludico. Alcuni titoli sono stati colmi di enigmi, di storie emozionanti o di decisioni da prendere; altri, invece, mi hanno permesso s ...