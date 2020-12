I dati sul coronavirus di oggi, giovedì 31 dicembre (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 23.477 nuovi casi positivi da coronavirus e 555 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus. Attualmente i ricoverati sono 25.706 (388 in meno rispetto a ieri), di cui 2.555 Leggi su ilpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 23.477 nuovi casi positivi dae 555 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus. Attualmente i ricoverati sono 25.706 (388 in meno rispetto a ieri), di cui 2.555

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - martinapennisi : Ieri @Bank_Security ha scritto che i dati di tutti i clienti #HoMobile sono in vendita sul dark web (no dati bancar… - AlessLongo : Sarebbe stato messo in vendita sul Dark Web l’intero database dei clienti dell’operatore telefonico… - folucar : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - FrancescoDondi : E anche questa è andata... per chi invocava trasparenza qui c’è un primo passo importante sul #vaccinoCovid, in att… -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul Covid: vaccinati ad oggi 14.334 italiani, i dati sul portale dell'Aifa - Salute & Benessere Agenzia ANSA L’annus horribilis dello spettacolo: Cantala ancora. Dai balconi alla Scala

Show must go on. Una giovane donna che si prepara per il suo saggio di danza. Un cartello, un foglietto tagliente, di quelli che recidono i sogni più sognati: tutto chiuso all’improvviso, senza preavv ...

La pandemia e il nuovo linguaggio tra Did e Dad

L'hanno chiamato annus horribilis, ma l’eleganza della lingua di Cicerone poco si adatta alla durezza delle prove che il 2020 ci ha imposto senza diritto di replica e ...

Show must go on. Una giovane donna che si prepara per il suo saggio di danza. Un cartello, un foglietto tagliente, di quelli che recidono i sogni più sognati: tutto chiuso all’improvviso, senza preavv ...L'hanno chiamato annus horribilis, ma l’eleganza della lingua di Cicerone poco si adatta alla durezza delle prove che il 2020 ci ha imposto senza diritto di replica e ...