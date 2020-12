I Am Greta | il documentario che è già un pezzo di storia

Leggi su wired

(Di giovedì 31 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=FObOAnk20 A La prima cosa che colpisce in I Am, ildi Nathan Grossman suThunberg è che il regista inizi il racconto dall’esordio, con immagini anche delle primissime proteste dell’attivista davanti al parlamento svedese, quando non era famosa, non aveva un seguito e nemmeno lei stessa sapeva cosa avrebbe fatto con la notorietà che stava per arrivare. È stato possibile perché Grossman ha avuto da alcuni amici vicini ai genitori dila soffiata di questa protesta e nel 2018 ha iniziato a girare queste immagini contando di realizzare un cortometraggio o una prova che gli sarebbe potuta tornare utile per diversi scopi. In fondo sono immagini di una bambina che sciopera e dentro ci sono tantissimi temi: dalla politica che non si cura dei più giovani, ...