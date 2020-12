“Ho impostato male il navigatore” e l’evaso finisce a Trieste (Di giovedì 31 dicembre 2020) Doveva raggiungere Roma partendo da Aosta, per espiare una pena residua di un anno e sette mesi in regime di detenzione domiciliare ma è stato fermato dai Carabinieri a Trieste… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 31 dicembre 2020) Doveva raggiungere Roma partendo da Aosta, per espiare una pena residua di un anno e sette mesi in regime di detenzione domiciliare ma è stato fermato dai Carabinieri a… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Doveva raggiungere Roma partendo da Aosta, per espiare una pena residua di un anno e sette mesi in regime di detenzione domiciliare.

Un enorme tir incastrato sotto gli archi di porta S. Anna

È successo nel pomeriggio di ieri: un autotrasportatore di nazionalità rumena era diretto a Bagni di Lucca ma evidentemente ha impostato male mla destinazione sul navigatore e così dopo essere ...

Doveva raggiungere Roma partendo da Aosta, per espiare una pena residua di un anno e sette mesi in regime di detenzione domiciliare.È successo nel pomeriggio di ieri: un autotrasportatore di nazionalità rumena era diretto a Bagni di Lucca ma evidentemente ha impostato male mla destinazione sul navigatore e così dopo essere ...