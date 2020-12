Highlights San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 107-121 | NBA 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Glie le azioni salienti di San-Los, match della notte NBA. I texani vengono sconfitti, ma riescono comunque ad entrare nella storia dell’NBA grazie a Becky Hammon: l’assistant coach, in seguito all’espulsione di Gregg Popovich all’interno del secondo quarto, è diventata la prima donna capo allenatrice nella storia della lega. Parte con una sconfitta la sua avventura, ma nulla si può reciminare contro deinettamente superiori: LeBron e compagni hanno dominato dall’inizio, rimanendo sempre con un vantaggio tale da non farsi impensierire. Il numero 23 in particolare ha messo a referto 26 punti e 8 assist nel giorno del suo compleanno e si è regalato la 1.000esima partita consecutiva in doppia ...