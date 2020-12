Guido Regeni se l’è cercata | lascia intendere l’Egitto | e l’Italia non risponde

(Di venerdì 1 gennaio 2021)arriva ad accusaredi irregolarità nelle indagini su Giulio. E il Ministero degli Esteri continua a nonre alle gravissime accuse. Un mese decisamente difficile per il Ministero degli Esteri italiano e per il premier Giuseppe Conte: dopo la controversa vicenda dei pescatori italiani – sulla cui liberazione si è creato un L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Guido Regeni

Corriere della Sera

Stasera puntata speciale del programma guidato da Diego Bianchi. Tra gli ospiti i Little Pieces of Marmelade, Guccini, l’infettivologa D’Ambrano ...La Procura generale egiziana: «Nessun colpevole riconosciuto, il processo resta immotivato». Dopo 4 anni nessuna verità per Giulio Regeni ...