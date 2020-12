Guida Tv Venerdì 1 Gennaio 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Venerdì 1 Gennaio Rai 1ore 18:45 L’eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:30 Solti Ignotiore 21:30 Danza Con Me – Roberto Bolleore 00:15 Overland Rai 2 ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Alvin Superstar 4 Nessuno ci può fermareAlvin, Simon e Theodore, insieme alle Chipettes, stanno organizzando un party per festeggiare il compleanno di loro padre Dave e finiscono per boicottare la proposta di matrimonio a Samantha ore 22:40 I 3 MoschettieriAthos, Portos e Aramis, tre moschettieri al servizio della corte di Francia, accompagnati dal Cadetto di Guascogna D’Artagnan, partono per una missione delicata in terra inglese. Rilettura in versione fumettistica-steampunk del classico firmato Dumas. Rai 3ore 19:30 TG 3 ore 20:00 Blob ore 20:30 Un posto al sole ore 21:20 C’est la vie – Prendila ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 31 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTvRai 1ore 18:45 L’eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:30 Solti Ignotiore 21:30 Danza Con Me – Roberto Bolleore 00:15 Overland Rai 2 ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Alvin Superstar 4 Nessuno ci può fermareAlvin, Simon e Theodore, insieme alle Chipettes, stanno organizzando un party per festeggiare il compleanno di loro padre Dave e finiscono per boicottare la proposta di matrimonio a Samantha ore 22:40 I 3 MoschettieriAthos, Portos e Aramis, tre moschettieri al servizio della corte di Francia, accompagnati dal Cadetto di Guascogna D’Artagnan, partono per una missione delicata in terra inglese. Rilettura in versione fumettistica-steampunk del classico firmato Dumas. Rai 3ore 19:30 TG 3 ore 20:00 Blob ore 20:30 Un posto al sole ore 21:20 C’est la vie – Prendila ...

prolocoficarolo : Il prossimo documentario? Villa Giglioli e il parco Comunale di Ficarolo ?? Venerdì 1 gennaio ? Ore 21:00 ?? Guida:… - SanCesario_Est : RT @Radio1Rai: #LatitudineSoul. La vera storia di We Are The World, l'inno alla solidarietà che ha visto schierati i più grandi interpreti… - PaoloBMb70 : RT @Radio1Rai: #LatitudineSoul. La vera storia di We Are The World, l'inno alla solidarietà che ha visto schierati i più grandi interpreti… - Radio1Rai : #LatitudineSoul. La vera storia di We Are The World, l'inno alla solidarietà che ha visto schierati i più grandi in… - zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera venerdì 25 dicembre 2020 - #Guida #programmi #stasera #venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Venerdì Guida Tv Venerdì 25 dicembre Zazoom Blog