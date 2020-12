Grossa frana blocca due paesi: paura nella notte, intervento dei vigili del fuoco (Di giovedì 31 dicembre 2020) Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 31 dicembre 2020 - paura in Garfagnana per due paesi bloccati e isolati a causa di una frana . Accade in provincia di Lucca per Fornovolasco e San Pellegrinetto , ... Leggi su lanazione (Di giovedì 31 dicembre 2020) Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 31 dicembre 2020 -in Garfagnana per dueti e isolati a causa di una. Accade in provincia di Lucca per Fornovolasco e San Pellegrinetto , ...

qn_lanazione : Paura nella notte in #Toscana per una frana che blocca due paesi. Accade in Garfagnana - ilmeteoit : #Grossa #FRANA travolge le #Case IN #NORVEGIA, il #VIDEO in #DIRETTA - Gerardo53762896 : @DSantanche Eppure n’a frana! Per quanto sia grande lunga ed voluminosa!... prima o poi se ferma!.... questi devono… -

Ultime Notizie dalla rete : Grossa frana Grossa frana blocca due paesi: paura nella notte, intervento dei vigili del fuoco La Nazione Grossa frana blocca due paesi: paura nella notte, intervento dei vigili del fuoco

Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 31 dicembre 2020 - Paura in Garfagnana per due paesi bloccati e isolati a causa di una frana. Accade in provincia di Lucca per Fornovolasco e San Pellegrinetto, entramb ...

Frana su Sp12 ad Ottati: presto la riapertura

OTTATI. “I lavori, che proseguono spediti, compatibilmente alle condizioni metereologiche di questi giorni, dovrebbero consentirci entro il 6 Gennaio p.v. il ripristino della viabilità, anche solo a s ...

Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 31 dicembre 2020 - Paura in Garfagnana per due paesi bloccati e isolati a causa di una frana. Accade in provincia di Lucca per Fornovolasco e San Pellegrinetto, entramb ...OTTATI. “I lavori, che proseguono spediti, compatibilmente alle condizioni metereologiche di questi giorni, dovrebbero consentirci entro il 6 Gennaio p.v. il ripristino della viabilità, anche solo a s ...