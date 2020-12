Gresini ricoverato per Covid "Malato da giorni, è peggiorato" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dall'ospedale di Imola a quello di Bologna, "in un reparto più attrezzato per le cure dedicate al Covid-19", come si legge nella nota rilanciata ieri dal suo team. Fausto Gresini , insomma, dopo un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dall'ospedale di Imola a quello di Bologna, "in un reparto più attrezzato per le cure dedicate al-19", come si legge nella nota rilanciata ieri dal suo team. Fausto, insomma, dopo un ...

PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Fausto Gresini ricoverato per Covid-19 - lunaendor : MotoGp, ansia e apprensione per Fausto Gresini: è ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus - valentin10 : MotoGp, Fausto Gresini ricoverato in ospedale : è positivo al Covid - infoitsport : Covid, Gresini ricoverato in ospedale | Le sue condizioni - infoitsport : Covid. Fausto Gresini ricoverato in ospedale, trasferito al Maggiore di Bologna -