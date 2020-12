Grazie Federico Scoppa: l'ordine dei giornalisti boccia la sua denuncia contro Aldo Grandi per il fotomontaggio su Auschwitz (Di giovedì 31 dicembre 2020) ... nei confronti del giornalista Aldo Grandi, direttore della Gazzetta di Lucca, e relativa alla foto a corredo del suo articolo, uscito sul giornale da lui diretto il 23 aprile 2020, 'Andrà tutto bene'... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 31 dicembre 2020) ... nei confronti del giornalista, direttore della Gazzetta di Lucca, e relativa alla foto a corredo del suo articolo, uscito sul giornale da lui diretto il 23 aprile 2020, 'Andrà tutto bene'...

Ultime Notizie dalla rete : Grazie Federico Grazie Federico Scoppa: l'ordine dei giornalisti boccia la sua denuncia contro Aldo Grandi per il fotomontaggio su Auschwitz La Gazzetta di Lucca La giunta Sboarina e il 2020: «Anno orribile, ma dai risultati incredibili. Ora 2021 da leoni»

Il sindaco di Verona: «Nonostante il 2020 sarà l’anno ricordato come quello del Covid, a ripensarci ora sembrano quasi incredibili i risultati amministrativi raggiunti in questi mesi» ...

Case di lusso sulle ferite di guerra. Via ai cantieri della ricostruzione

Mappa alla mano, si parte da via Rovello. Era una sala da ballo molto in voga nel dopoguerra. Poi tristemente si è trasformata in parcheggio, prima di restare abbandonata per almeno 20 anni alle spall ...

