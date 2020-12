Graziani: “Milan comprare per comprare no, ma se vuoi lo Scudetto..” (Di giovedì 31 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha commentato il possibile mercato di gennaio del Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 31 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Ciccioè intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha commentato il possibile mercato di gennaio delPianeta

PianetaMilan : #Graziani a @RadioSportiva: '#Milan comprare per comprare no, ma se vuoi lo #Scudetto..' - RadioSportiva : ??? Ciccio Graziani: 'Mercato #Milan? Comprare tanto per comprare no, ma se pensa di puntare allo scudetto fino alla… - _sbullo_ : RT @therealpallazzo: Ciccio Graziani su Sportiva: “Mah, questi nomi fatti per il Benevento non mi convincono, sono tutti acquisti riciclati… - Snake90Inter : RT @therealpallazzo: Ciccio Graziani su Sportiva: “Mah, questi nomi fatti per il Benevento non mi convincono, sono tutti acquisti riciclati… - therealpallazzo : RT @therealpallazzo: Ciccio Graziani su Sportiva: “Mah, questi nomi fatti per il Benevento non mi convincono, sono tutti acquisti riciclati… -