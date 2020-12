Grande Fratello Vip speciale Capodanno | Anticipazioni (Di giovedì 31 dicembre 2020) La serata di Canale 5 è con lo show del Grande Fratello Vip Stasera, dopo il tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, andrà in onda su Canale 5 lo show con i vipponi con canti, balli e sfide divertenti in diretta da Cinecittà. Una serata diversa dalle tradizionali puntate per salutare il 2020 e dare il benvenuto al nuovo anno 2021. L’appuntamento del GF Vip è condotto da Alfonso Signorini. Sul palco saliranno Pupo, Fausto Leali, i The Kolors e Cristiano Malgioglio che saranno protagonisti delle esibizioni canore. E poi esibizioni di burlesque, gare di canto, ballo e anche sfilate tra i concorrenti del GF Vip 5 che saranno divisi in due squadre. I vipponi dovranno vincere per evitare di passare i primi giorni del 2021 in Cucurio. E in occasione di questa cinquantesima puntata speciale del reality di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) La serata di Canale 5 è con lo show delVip Stasera, dopo il tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, andrà in onda su Canale 5 lo show con i vipponi con canti, balli e sfide divertenti in diretta da Cinecittà. Una serata diversa dalle tradizionali puntate per salutare il 2020 e dare il benvenuto al nuovo anno 2021. L’appuntamento del GF Vip è condotto da Alfonso Signorini. Sul palco saliranno Pupo, Fausto Leali, i The Kolors e Cristiano Malgioglio che saranno protagonisti delle esibizioni canore. E poi esibizioni di burlesque, gare di canto, ballo e anche sfilate tra i concorrenti del GF Vip 5 che saranno divisi in due squadre. I vipponi dovranno vincere per evitare di passare i primi giorni del 2021 in Cucurio. E in occasione di questa cinquantesima puntatadel reality di ...

