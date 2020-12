Grande Fratello VIP Happy New Year per il Capodanno di Canale 5: tutti gli ospiti (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Grande Fratello Vip Happy New Year” è questo il titolo che Mediaset ha scelto di dare alla serata evento di Capodanno. Oggi 31 dicembre 2020 infatti vedremo una puntata speciale del Grande Fratello VIP 5. Mentre in casa si chiedono che cosa succederà, a che ora inizierà la puntata, se ci saranno tanti ospiti, Mediaset lavora a un super show. Niente concerto in piazza per salutare il 2020 in questo anno ancora drammaticamente difficile. Ma una serata in compagnia dei vipponi e di tanti ospiti che animeranno lo show guidato da Alfonso Signorini. Una serata di canti, balli e sfide divertenti in diretta da Cinecittà, per salutare il 2020 e dare un caloroso benvenuto al nuovo anno. Non a caso i vipponi negli ultimi giorni si sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 31 dicembre 2020) “VipNew” è questo il titolo che Mediaset ha scelto di dare alla serata evento di. Oggi 31 dicembre 2020 infatti vedremo una puntata speciale delVIP 5. Mentre in casa si chiedono che cosa succederà, a che ora inizierà la puntata, se ci saranno tanti, Mediaset lavora a un super show. Niente concerto in piazza per salutare il 2020 in questo anno ancora drammaticamente difficile. Ma una serata in compagnia dei vipponi e di tantiche animeranno lo show guidato da Alfonso Signorini. Una serata di canti, balli e sfide divertenti in diretta da Cinecittà, per salutare il 2020 e dare un caloroso benvenuto al nuovo anno. Non a caso i vipponi negli ultimi giorni si sono ...

