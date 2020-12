Grande Fratello Vip, gli ospiti della puntata di giovedì 31 dicembre su Canale 5 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Grande Fratello Vip, gli ospiti della puntata della vigilia in onda giovedì 31 dicembre alle 21:00 circa su Canale 5. Stasera, giovedì 31 dicembre 2020, in occasione del veglione di capodanno Canale 5 ha preparato per il suo pubblico una serata in compagnia del Grande Fratello Vip. Si tratta dell’edizione delle prime volte, sarà quella più lunga, e andrà in onda anche la sera di San Silvestro al posto del classico concertone di Capodanno di Canale 5 che sarebbe stato troppo complicato e oneroso da organizzare, viste le attuali restrizioni per la pandemia da Covid-19. Ed è così quindi che stasera i “vipponi” che popolano la casa del ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 31 dicembre 2020)Vip, glivigilia in onda31alle 21:00 circa su5. Stasera,312020, in occasione del veglione di capodanno5 ha preparato per il suo pubblico una serata in compagnia delVip. Si tratta dell’edizione delle prime volte, sarà quella più lunga, e andrà in onda anche la sera di San Silvestro al posto del classico concertone di Capodanno di5 che sarebbe stato troppo complicato e oneroso da organizzare, viste le attuali restrizioni per la pandemia da Covid-19. Ed è così quindi che stasera i “vipponi” che popolano la casa del ...

