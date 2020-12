Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: “Ho paura”, arriva il consiglio inatteso (Di giovedì 31 dicembre 2020) Notte di confessioni al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi su Pretelli rivela: “Ho paura”, arriva il consiglio inatteso. (screenshot video)La relazione che sta nascendo tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è al centro di queste giornate. Dopo quanto avvenuto nei giorni prossimi a Natale, infatti, la coppia sembra aver intensificato la propria reciproca conoscenza. Leggi anche -> Gf Vip: scoppia la passione tra Pretelli e la Salemi, la piscina si fa bollente Ma se Pretelli sembra correre molto di più, ben più salda coi piedi per terra appare Giulia Salemi, che confessa le proprie sensazioni, nel corso della notte, a Dayane Mello. La modella ... Leggi su ck12 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Notte di confessioni alVip,su Pretelli rivela: “Ho”,il. (screenshot video)La relazione che sta nascendo tra Pierpaolo Pretelli eè al centro di queste giornate. Dopo quanto avvenuto nei giorni prossimi a Natale, infatti, la coppia sembra aver intensificato la propria reciproca conoscenza. Leggi anche -> Gf Vip: scoppia la passione tra Pretelli e la, la piscina si fa bollente Ma se Pretelli sembra correre molto di più, ben più salda coi piedi per terra appare, che confessa le proprie sensazioni, nel corso della notte, a Dayane Mello. La modella ...

GrandeFratello : Oggi dalle 20:40 su #Canale5 appuntamento speciale con 'Grande Fratello Vip Happy New Year': una serata di canti, b… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Rosalinda e Dayane separate in Casa: la fine di una grande amicizia #grandefratellovip5… - VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - LuciachiaraP : RT @aaurs_: Queste per me sono le parole più belle spese per Tommaso in questo grande fratello.??#GFVIP - ex_smiles : RT @aaurs_: Queste per me sono le parole più belle spese per Tommaso in questo grande fratello.??#GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Capodanno in tv, Grande Fratello fa il trenino coi “vipponi” mentre Propaganda Live lancia la tombolata… Il Fatto Quotidiano Stefano Bettarini innamorato di Elisabetta Gregoraci? “Gli brillavano gli occhi quando ne parlava”: spunta il retroscena

Stefano Bettarini e Elisabetta Gregoraci hanno avuto una relazione? Dopo anni spunta l'inedito retroscena: ecco tutta la ...

GF Vip a Capodanno: torna Denis Dosio dopo la squalifica per bestemmia

La puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip sarà ricca di sorprese. Gli spettatori assisteranno al ritorno di Denis Dosio. L’influencer era stato squalificato lo scorso ottobre a seguito di una be ...

Stefano Bettarini e Elisabetta Gregoraci hanno avuto una relazione? Dopo anni spunta l'inedito retroscena: ecco tutta la ...La puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip sarà ricca di sorprese. Gli spettatori assisteranno al ritorno di Denis Dosio. L’influencer era stato squalificato lo scorso ottobre a seguito di una be ...