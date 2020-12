Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la 30esima puntata, i nominati oggi (31 dicembre) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la 30esima puntata Quali sono i concorrenti in nomination al Grande Fratello Vip 2020 dopo la 30esima puntata andata in onda oggi, giovedì 31 dicembre? Al termine della puntata di oggi, quella di Capodanno, non c’è stata nessuna nomination. I nominati che lunedì 4 gennaio conosceranno il loro destino sono gli stessi della puntata del 28 dicembre 2020: Giacomo Urtis, Mario Ermito, Andrea Zenga e Giulia ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020)Vip: lelaQuali sono i concorrenti inalViplaandata in onda, giovedì 31? Al termine delladi, quella di Capodanno, non c’è stata nessuna. Iche lunedì 4 gennaio conosceranno il loro destino sono gli stessi delladel 28: Giacomo Urtis, Mario Ermito, Andrea Zenga e Giulia ...

