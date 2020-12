Gran Bretagna, 55.892 contagi in 24 ore: mai così tanti. E sono 964 i decessi. Governo: “Festeggiate il nuovo anno a casa” (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Gran Bretagna ha registrato oggi un altro record di nuovi positivi al Covid-19, con 55.892 contagi registrati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 50.023 di ieri. Lo riferisce la Bbc. Il numero dei morti tra i pazienti risultati positivi negli ultimi 28 giorni è di 964, in lieve calo rispetto ai 981 di ieri. In occasione del Capodanno, il Governo sta pubblicando annunci che implorano la gente di non festeggiare con persone al di fuori della famiglia. La campagna esorta a “vedere il nuovo anno in sicurezza a casa”. Stephen Powis, direttore medico del Servizio sanitario nazionale in Inghilterra, afferma che “il Covid-19 ama la folla”. La maggior parte del Paese è soggetto a misure di lockdown per rallentare la diffusione di un nuovo ceppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Laha registrato oggi un altro record di nuovi positivi al Covid-19, con 55.892registrati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 50.023 di ieri. Lo riferisce la Bbc. Il numero dei morti tra i pazienti risultati positivi negli ultimi 28 giorni è di 964, in lieve calo rispetto ai 981 di ieri. In occasione del Capod, ilsta pubblicando annunci che implorano la gente di non festeggiare con persone al di fuori della famiglia. La campagna esorta a “vedere ilin sicurezza a”. Stephen Powis, direttore medico del Servizio sanitario nazionale in Inghilterra, afferma che “il Covid-19 ama la folla”. La maggior parte del Paese è soggetto a misure di lockdown per rallentare la diffusione di unceppo ...

