Governo | Renzi | ‘meglio l’opposizione di questo Recovery | mai appoggio esterno’

Roma, 31 dic (Adnkronos) – "Non temo" che sbuchino eventuali 'responsabili' a sostegno del Conte II, "se avvenisse sarebbe perfettamente legittimo. Si chiama democrazia parlamentare. E non è un atto di gentilezza di Conte andare in Parlamento: è una esplicita previsione costituzionale. Se però al Parlamento va bene sprecare 300 miliardi di euro in bonus e sussidi, facciano pure: noi andremo all'opposizione". Lo dice Matteo Renzi al 'Sole 24 ore', parlando delle tensioni in maggioranza sul Recovery plan.

