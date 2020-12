Governo: D'Alema, 'esperienza legata a emergenza, non sono ottimista per il futuro' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Non sono ottimista sul fatto che si proietti stabilmente nel futuro l'esperienza di questo Governo, la vedo molto legata all'emergenza. Forse il futuro riserva al Paese governi meno confortevoli dell'attuale". Lo ha detto Massimo D'Alema nella scambio di auguri di fine anno con line di Articolo 1. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Nonsul fatto che si proietti stabilmente nell'di questo, la vedo moltoall'. Forse ilriserva al Paese governi meno confortevoli dell'attuale". Lo ha detto Massimo D'nella scambio di auguri di fine anno con line di Articolo 1.

