Gli utenti stanno provando ad indovinare se le coppie nelle foto sono fratelli o innamorati, la maggior parte sbaglia (Di giovedì 31 dicembre 2020) La genetica a volte può essere sorprendente e riuscire, in alcuni casi, ad ingannare i nostri occhi. In tante occasioni capita che dei nostri amici vengano scambiati per dei nostri congiunti o viceversa, nostra moglie può essere scambiata per una sorella. Sotto questa ottica si orienta una famosa pagina di Instagram che cerca di mettere alla prova le abilità degli utenti, facendogli valutare alcune particolari immagini. Gli scatti in questione ritraggono solitamente due persone. La domanda che questa pagina pone ai suoi follower è: “sono fratelli o partner?”. Probabilmente molti di voi penseranno che la risposta sia davvero semplice e scontata, tuttavia vi proponiamo alcuni scatti che metteranno davvero alla prova le vostre doti. Non è per niente facile riuscire ad azzeccare la risposta e tantissimi utenti infatti ... Leggi su virali.video (Di giovedì 31 dicembre 2020) La genetica a volte può essere sorprendente e riuscire, in alcuni casi, ad ingannare i nostri occhi. In tante occasioni capita che dei nostri amici vengano scambiati per dei nostri congiunti o viceversa, nostra moglie può essere scambiata per una sorella. Sotto questa ottica si orienta una famosa pagina di Instagram che cerca di mettere alla prova le abilità degli, facendogli valutare alcune particolari immagini. Gli scatti in questione ritraggono solitamente due persone. La domanda che questa pagina pone ai suoi follower è: “o partner?”. Probabilmente molti di voi penseranno che la risposta sia davvero semplice e scontata, tuttavia vi proponiamo alcuni scatti che metteranno davvero alla prova le vostre doti. Non è per niente facile riuscire ad azzeccare la risposta e tantissimiinfatti ...

AlessLongo : Sarebbe stato messo in vendita sul Dark Web l’intero database dei clienti dell’operatore telefonico… - dorn328 : Per fortuna ci sono gli utenti twitter, fulgidi esempi di integrità morale, grazie eroi - ChangeItalia : Il #2020 è stato un anno difficile. Dopo il lockdown abbiamo cominciato a ricostruire, lottando insieme per un futu… - Elli0t72 : #HoMobile, cosa rischiano gli utenti se il furto di dati fosse confermato. Cambiare operatore o SIM servirebbe… - richardhdent : RT @ItaliaWings: ??WINGS SUITE?? ?? applicazione progettata per tutti gli utenti simultanei di PC e dispositivi mobili. Consente agli utenti d… -