Lavoro al computer (Pixabay)Ha ottenuto il via libera anche dal Senato la legge di bilancio 2021. nella manovra da 40 miliardi di euro, comprensivi anche dei fondi europei, ci sono nuovi aiuti per sostenere il processo di digitalizzazione del paese passando soprattutto dal finanziamento di incentivi e bonus dedicati alle famiglie. Kit digitalizzazione In particolare, nel testo definitivo è stato confermato il kit digitalizzazione, ovvero il bonus destinato alle famiglie con Isee fino a 20mila euro per ricevere in comodato d'uso gratuito per un anno uno smartphone con connessione dati per la navigazione internet e un abbonamento a due quotidiani. Per beneficiare di questo bonus sarà necessario avere lo Spid, e sul cellulare verrà preinstallata la app Io ...

Tra i nuovi provvedimenti ci sono infatti anche un aiuto specifico per l'acquisto di auto elettriche da parte di famiglie a basso reddito, un alleggerimento sull' ecotassa e modifiche ai costi delle r ...

Gli incentivi e i bonus per il digitale nella legge di bilancio 2021

Dal kit digitalizzazione per ricevere uno smartphone in comodato d’uso gratuito agli incentivi per le nuove tecnologie nella scuola fino al rifinanziamento del bonus tv ...

Tra i nuovi provvedimenti ci sono infatti anche un aiuto specifico per l'acquisto di auto elettriche da parte di famiglie a basso reddito, un alleggerimento sull' ecotassa e modifiche ai costi delle r ...Dal kit digitalizzazione per ricevere uno smartphone in comodato d'uso gratuito agli incentivi per le nuove tecnologie nella scuola fino al rifinanziamento del bonus tv ...