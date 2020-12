Gli auguri di Spalletti | “Buona lotta a tutti Che il 2021 sia dentro di noi”

MediasetTgcom24 : Mattarella: 'Difficile quest'anno trovare le parole per farvi gli auguri' - ligabue : Auguri da Luciano con sorpresa: domani 1/1/2021 (il primo 7 dell'anno nuovo!) la pubblicazione dei provini original… - forumJuventus : Gli auguri di @andagn a VS: “Chiudiamo un anno che mai avremmo immaginato di vivere. Auspico 2021 sereno e felice… - Postfin : RT @bordoni_russia: 1/2 Gli auguri di Putin: Le disgrazie e le difficoltà passeranno. È sempre stato così. E quel che resterà è tutto ciò c… - slvpxx : non per dire ma io sono sotto le coperte così e a 00:00 forse forse scendo a fare gli auguri ai miei -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri

Il Secolo XIX

Dall'epidemia di coronavirus alle emergenze causate dal maltempo. Il 2020 è stato un anno difficile in Italia come nel resto del mondo, ma l'impegno di volontari e volontarie non è mai mancato. Un gra ..."As this traditional end-of-year event approaches, it has been difficult for me to find the right words to express my best wishes to each of you.". Dal ...