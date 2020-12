Gli albergatori di Milano regalano gli ordini per cene e cenoni a chi ne ha bisogno

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Glimilanesi devolvono glipera chi ne ha. Pasta, taralli, brioches, baci di dama, panettoni ma anche spumanti, birre e succhi di frutta, destinati agli alberghi diper pranzi enatalizi, cancellati date le restrizioni del periodo, saranno devoluti a chi ne ha. L’iniziativa è di Centrale District, Comitato che vede insieme i nomi più noti dell’hospitality milanese della zona di Stazione Centrale e Piazza Repubblica nato per valorizzare e promuovere il quartiere anche favorendo iniziative solidali. Ieri i volontari di Pane quotidiano Onlus hanno effettuato due ritiri: il primo, all’Hotel Melia’ di via Masaccio, dove ad accoglierli c’era Andrea Giorgi, General Manager Innside ...

ticinonews : Gli albergatori chiedono aiuto al Cantone - Monia_Merli : Il cuore grande della #solidarietà. Doniamo se possiamo, sempre. Grazie a questi imprenditori che nonostante le di… - il_dipendente : @SplendorSolis00 @MarcoSanavia1 Gli albergatori? Sono dipendenti pubblici? Si chiamano radio Radicale o Alitalia? No. Il caso è chiuso. - LuigiFo17062551 : Gli albergatori di Venezia e bar in piazza San Marco piangono miseria.un Caffè 10 euro ,un acqua minerale 12 euro,M… - Roccapesta : RT @ItaliaaTavola: Gli albergatori milanesi donano cibo e bevande ai bisognosi - Italia a Tavola -

Ultime Notizie dalla rete : Gli albergatori

L'HuffPost

L’iniziativa è di Centrale District, Comitato che vede insieme i nomi più noti dell’hospitality milanese della zona di Stazione Centrale e Piazza Repubblica nato per valorizzare e promuovere il quarti ...Per la prima volta in 60 anni non sono scesi sugli sci dallo Checrouit, ma sono rimasti immobili, distanziati e con la mascherina ...