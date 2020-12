Gli addii celebri del 2020: da Kobe Bryant a Maradona, da Gigi Proietti a Franca Valeri – Video (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dal tragico incidente di gennaio in elicottero, che provocò la morte di Kobe Bryant, fino alla recente scomparsa dello stilista Pierre Cardin. Sono stati tanti gli addii che non avremmo voluto dare in questo 2020: dal mondo dello sport, con Maradona e Paolo Rossi, al mondo dello spettacolo, con Franca Valeri e Gigi Proietti, fino a quello del giornalismo italiano, con Gianni Mura, Sergio Zavoli e Franco Lauro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dal tragico incidente di gennaio in elicottero, che provocò la morte di, fino alla recente scomparsa dello stilista Pierre Cardin. Sono stati tanti gliche non avremmo voluto dare in questo: dal mondo dello sport, cone Paolo Rossi, al mondo dello spettacolo, con, fino a quello del giornalismo italiano, con Gianni Mura, Sergio Zavoli e Franco Lauro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Gli addii celebri del 2020: da Kobe Bryant a Maradona, da Gigi Proietti a Franca Valeri – Video - nomfup : Fra tutti gli addii non dati, le parole rimaste appese come mollette senza panni, le vite che continuano nonostante… - lorenacerilli : RT @albertoinfelise: Gli addii che non avremmo voluto dire nel 2020 - paoloangeloRF : Gli addii che non avremmo voluto dire nel 2020 - giusi72560208 : RT @grazyetta: Non sono gli addii a far male, ma tutto quello che ti resta dentro. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli addii Gli addii che non avremmo voluto dire nel 2020 Il Piccolo Da Doni al Papu: storie di capitani scaricati

L’unico dei capitani dell’Atalanta in rotta nel corso della stagione fino a essere messo da parte dalla società è proprio il Papu Gomez. Doni e Zenoni, invece… Per Gianpaolo Bellini, proprio prima del ...

Gli addii celebri del 2020

Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...

L’unico dei capitani dell’Atalanta in rotta nel corso della stagione fino a essere messo da parte dalla società è proprio il Papu Gomez. Doni e Zenoni, invece… Per Gianpaolo Bellini, proprio prima del ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...