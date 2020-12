Giulio Regeni, i genitori annunciano esposto contro governo italiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) I genitori di Giulio Regeni , il ricercatore universitario ucciso in Egitto nel 2016, hanno annunciato un esposto contro il governo italiano per violazione della legge in materia di vendita di armi a ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Idi, il ricercatore universitario ucciso in Egitto nel 2016, hanno annunciato unilper violazione della legge in materia di vendita di armi a ...

eziomauro : Ormai è chiaro che l’Egitto si sottrae al dovere di verità e giustizia su Giulio Regeni. Il governo deve reagire se… - welikeduel : L'appello di Paola e Claudio Regeni ospiti di #propagandalive #propagandapergiulio - MatteoRichetti : È inaccettabile l’assenza di verità e giustizia sul caso #Regeni. L’Egitto ha annunciato che non ci sono ragioni pe… - GiovaBasile : RT @La7tv: #propagandalive Diego Bianchi intervista i genitori di Giulio Regeni, che ricordano le cause dell'omicidio del figlio e gli svil… - La7tv : #propagandalive Diego Bianchi intervista i genitori di Giulio Regeni, che ricordano le cause dell'omicidio del figl… -