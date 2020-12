Giulia Valentina: nella vasca non lascia spazio all’immaginazione – FOTO (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il nuovo post della fashion blogger Giulia Valentina la immortala in un momento di completo relax: via i vestiti ed immersione. L’influencer e fashion blogger di origini torinesi, Giulia Valentina, ha optato per concludere questo 2020 in totale bellezza. La ventinovenne si lascia immortalare in una posa che lascia davvero poco all’immaginazione e che piuttosto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il nuovo post della fashion bloggerla immortala in un momento di completo relax: via i vestiti ed immersione. L’influencer e fashion blogger di origini torinesi,, ha optato per concludere questo 2020 in totale bellezza. La ventinovenne siimmortalare in una posa chedavvero pocoe che piuttosto L'articolo proviene da YesLife.it.

VinzC73 : @JCTweet_ @lapoelkann_ @Briatore @FinallyMario @ValeNappi @delellisgiulia Scommetto Giulia e Valentina.. Sii forte non cedere???? - itsvivi__ : oggi se riesco vi faccio l'outfit in movimento come Giulia Valentina perché ho troppa voglia di provarla ? - Busonzio : @russocarmine95 Giulia, Valentina e Anita la mia Trinità - whydowestay : ciao giulia se intendi valentina io anche tu tantissimo :,) - Suma_92 : Ciao Giulia Valentina, visto che su Ig non riuscirò a farmi notare, te lo scrivo qui. Anche io ormai sono una super… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Valentina Giulia Valentina: nella vasca non lascia spazio all’immaginazione – FOTO Yeslife Istituti superiori, eccellenza scolastica secondo Eduscopio

SACILE Il 2020 si chiude con una buona notizia per la qualità dell'insegnamento negli istituti scolastici superiori che operano sul territorio. La conferma è arrivata dall'esito dell'indagine ...

Diego Abatantuono si è sposato: “Mi sono regalato il matrimonio con Giulia Begnotti!” – ESCLUSIVO

L'attore, che nel suo nuovo film veste i panni di Babbo Natale, rivela in esclusiva al settimanale Oggi un bel segreto di famiglia: dopo 33 anni di convivenza e ...

SACILE Il 2020 si chiude con una buona notizia per la qualità dell'insegnamento negli istituti scolastici superiori che operano sul territorio. La conferma è arrivata dall'esito dell'indagine ...L'attore, che nel suo nuovo film veste i panni di Babbo Natale, rivela in esclusiva al settimanale Oggi un bel segreto di famiglia: dopo 33 anni di convivenza e ...