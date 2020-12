Giulia e Pierpaolo, la passione non si spegne nella Casa. Eppure lei ha una confessione da fare (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è esplosa la passione nella Casa. Da giorni era evidente che l’intesa fosse ormai alle stelle e l’altra notte i due, che sono sempre più affiatati, hanno deciso di lasciarsi andare a un bagno di passione in piscina tra baci, coccole e abbracci. Insomma, non si nascondono più e il loro flirt è ufficialmente decollato. Ma nonostante la grande complicità e attrazione, rimane sempre un pizzico di incertezza. D’altronde Giulia non è nuova a un flirt sotto le telecamere. Già due anni fa, sempre al GF Vip, aveva iniziato una relazione con Francesco Monte e proprio per questo nei giorni precedenti ma anche ora si ritrova a manifestare le sue insicurezze nei confronti di Pierpaolo. (Continua dopo la foto) Non è difficile ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) TraSalemi ePretelli è esplosa la. Da giorni era evidente che l’intesa fosse ormai alle stelle e l’altra notte i due, che sono sempre più affiatati, hanno deciso di lasciarsi andare a un bagno diin piscina tra baci, coccole e abbracci. Insomma, non si nascondono più e il loro flirt è ufficialmente decollato. Ma nonostante la grande complicità e attrazione, rimane sempre un pizzico di incertezza. D’altrondenon è nuova a un flirt sotto le telecamere. Già due anni fa, sempre al GF Vip, aveva iniziato una relazione con Francesco Monte e proprio per questo nei giorni precedenti ma anche ora si ritrova a manifestare le sue insicurezze nei confronti di. (Continua dopo la foto) Non è difficile ...

