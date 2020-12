Giovanni Malagò: ” Su Juventus-Napoli il Coni non c’entra”. E sugli stadi… (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervistato da Il Giornale, ha risposto alla domanda inerente al giudizio del Collegio dello Sport, che pochi giorni fa ha ribaltato la decisione su Juventus-Napoli e stabilendone la disputa nel 2021: “Il collegio di garanzia non è del Coni ma presso il Coni. Avanzare sospetti politici sarebbe come dire che dietro una sentenza della Procura di Milano contro Mario o Antonio ci sia il Presidente della Repubblica. Hanno preso questa decisione, condivisibile o meno, il Coni non c’entra”. Incalzato ha detto anche la sua sulla riapertura degli stadi: “Capisco Gravina, come capisco Dal Pino o Ghirelli, o Gandini per il Basket e Righi per il volley. Ma qui viviamo tutti alla giornata, non si sa ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente del, intervistato da Il Giornale, ha risposto alla domanda inerente al giudizio del Collegio dello Sport, che pochi giorni fa ha ribaltato la decisione sue stabilendone la disputa nel 2021: “Il collegio di garanzia non è delma presso il. Avanzare sospetti politici sarebbe come dire che dietro una sentenza della Procura di Milano contro Mario o Antonio ci sia il Presidente della Repubblica. Hanno preso questa decisione, condivisibile o meno, ilnon”. Incalzato ha detto anche la sua sulla riapertura degli stadi: “Capisco Gravina, come capisco Dal Pino o Ghirelli, o Gandini per il Basket e Righi per il volley. Ma qui viviamo tutti alla giornata, non si sa ...

