Giano, il dio degli inizi: come la mitologia latina celebra il nuovo anno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Giano, uno dei più antichi dei italici. Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente, la divinità degli inizi; colui che dà il nome al primo mese dell'anno, gennaio. Giano: il dio romano che dà il nome al primo mese dell'anno La figura di Giano, fra le più importanti divinità italiche, non risale a fonti della mitologia greca né alla mitologia etrusca: si ritiene che la sua figura si ispiri a Ušmu, dio sumero a due facce, conosciuto anche con l'appellativo di Isimud in età babilonese. Il dio degli inizi – come la mitologia latina lo riteneva – possedeva diversi epiteti; fra i più noti: Ianus ...

