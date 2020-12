Gianluigi Martino | ex fidanzato Valeria Marini | “Per me lei è morta”

Leggi su giornal

(Di giovedì 31 dicembre 2020)ritorna a farsi sentire sull’ex fidanzata. I rapporti fra i due non sembrano proprio pacifici, date le dichiarazioni di lui fatte negli ultimi giorni. “Per me lei è”, ha detto in un’intervista.si sono lasciati, come ha avuto modo di annunciare lui nel salotto di Barbara d’Urso poco tempo fa. Nella scorsa puntata di Verissimo, la showgirl ha confermato che la rottura sarebbe definitiva., ex di: “Non sono più innamorato”non prova più alcun sentimento nei confronti dell’ex...