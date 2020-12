Gianfranco Vissani: "Dopo 72 anni niente cenone di San Silvestro. Mi sento triste e amareggiato" (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Dopo 72 anni, da quando mio padre Mario aprì il locale nel 1948, per la prima volta non faremo il cenone di San Silvestro. Come mi sento? triste e amareggiato”: così Gianfranco Vissani, maestro della cucina italiana, esprime all’ANSA il suo stato d’animo nel giorno in cui l’Italia torna in “zona rossa” e i ristoranti sono chiusi per le misure anti-Covid.Lo chef racconta che stasera aspetterà il 2021 da solo a Casa Vissani. “Mi apro una scatoletta di caviale - annuncia -, quello che avevamo comprato per le festività se fossimo restati aperti e brinderò con uno spumante rigorosamente italiano”. “La cosa che mi fa imbestialire - dice ancora Vissani - è che nei supermercati sia ieri che oggi si sono ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) “72, da quando mio padre Mario aprì il locale nel 1948, per la prima volta non faremo ildi San. Come mi”: così, maestro della cucina italiana, esprime all’ANSA il suo stato d’animo nel giorno in cui l’Italia torna in “zona rossa” e i ristoranti sono chiusi per le misure anti-Covid.Lo chef racconta che stasera aspetterà il 2021 da solo a Casa. “Mi apro una scatoletta di caviale - annuncia -, quello che avevamo comprato per le festività se fossimo restati aperti e brinderò con uno spumante rigorosamente italiano”. “La cosa che mi fa imbestialire - dice ancora- è che nei supermercati sia ieri che oggi si sono ...

"Dopo 72 anni, da quando mio padre Mario aprì il locale nel 1948, per la prima volta non faremo il cenone di San Silvestro. Come mi sento? Triste e amareggiato": così Gianfranco Vissani, maestro della ...

