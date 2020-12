GF Vip, Tommaso Zorzi attacca Andrea Zelletta: “Ci stai prendendo per il cu*o” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tommaso Zorzi non ci vede chiaro sul confronto Andrea e Natalia Lunedì sera, nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 molti nodi sono venuti al pettine. Tra i vari confronti, uno in particolare ha suscitato una serie di polemiche sul web. Stiamo parlando di quello tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni. Un faccia a faccia dopo quattro mesi di lontananza che ha scatenato una serie di dubbi in alcuni concorrenti, tra questi anche Tommaso Zorzi. Il rampollo meneghino, infatti, mentre parlava con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti, ha espresso i suoi dubbi in tal senso. Il 25enne non riesce a comprendere la reazione molto pacata dell’ex tronista di Uomini e Donne difronte alle accuse di un possibile tradimento da parte della compagna. In più, l’ex di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 31 dicembre 2020)non ci vede chiaro sul confrontoe Natalia Lunedì sera, nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 molti nodi sono venuti al pettine. Tra i vari confronti, uno in particolare ha suscitato una serie di polemiche sul web. Stiamo parlando di quello trae la fidanzata Natalia Paragoni. Un faccia a faccia dopo quattro mesi di lontananza che ha scatenato una serie di dubbi in alcuni concorrenti, tra questi anche. Il rampollo meneghino, infatti, mentre parlava con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti, ha espresso i suoi dubbi in tal senso. Il 25enne non riesce a comprendere la reazione molto pacata dell’ex tronista di Uomini e Donne difronte alle accuse di un possibile tradimento da parte della compagna. In più, l’ex di ...

