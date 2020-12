Gf Vip | Pretelli asfalta ancora la Gregoraci | Mi ha rottamato? Ma se nemmeno mi ha usato

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Francesca Galiciscintille tra Elisabettae Pierpaolo, ormai lanciato tra le braccia di Giulia Salemi Il capodanno di Canale5 quest'anno è stato affidato in extremis al Grande Fratello Vip. In conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, chiamato a guidare il vipponi e gli italiani nel nuovo anno. Ovviamente la puntata di San Silvestro è stata rivoluzionata rispetto a come i telespettatori sono abituati a conoscere il reality, che per l'occasione si è trasformato in una serata evento. Nessuna dinamica verrà affrontata nel corso della serata, nessuna lite e nessun amore verrà analizzato in studio e commentato dai concorrenti. Fino a ben oltre la mezzanotte, infatti, la serata sarà scandita da balli, canti ed esibizioni dei concorrenti in Casa e di quelli già eliminati. Tuttavia, in apertura di ...